УГКЦ закликає боротися з хабарництвом під час Великого посту

Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української греко-католицької церкви закликає “всіх людей доброї волі” під час Великого посту боротися з хабарництвом.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні, яке від імені Синоду УГКЦ підписав глава церкви Любомир ГУЗАР.

"У цей святий час Великого посту кожна віруюча людина складає іспит сумління, критичним оком зазираючи у найглибші закамарки своєї душі. Видобути звідти якийсь гріх, до якого вже призвичаївся і який уже не сприймаєш як гріх, – це важливе завдання кожного, хто хотів би серйозно поставитися до цього важливого часу великопісної духовної віднови. Часто гріховна провина, почавшись у серці людини, заражає інших і розростається в народі великим суспільним лихом. Саме до таких народних нещасть ми й відносимо хабарництво (корупцію)", – йдеться у зверненні Синоду УГКЦ.

У документі також зазначається, що явище корупції "існує не тільки в Україні, а поширене в багатьох частинах світу і має давню історію". Доказом цього, на думку членів Синоду, є навіть книги Святого Письма, у яких декілька разів говориться про цей гріх.

"Хабарництво (корупція) є гріхом, а не тільки якимсь невигідним звичаєм", – наголошують автори звернення.

Тому владики дають поради з викорінення гріха корупції.

Першим кроком має стати встановлення пріоритетів, кожен має зрозуміти, що єдиним тривалим джерелом щастя людини є Бог.

"Багатство, майно, гроші – це засоби, якими можна прекрасно служити собі і ближньому. Але вони стають жорстокими рабовласниками, коли ми погоджуємося бути їхніми невільниками", – зазначається у зверненні.

Другим завданням у боротьбі з корупцією Синод УГКЦ вважає виховання дітей в дусі справедливості й правди, адже “велика відповідальність лежить на суспільстві, бо ми мусимо виховувати нові покоління, які не знатимуть, що таке корупція", – наголошують єпископи УГКЦ.