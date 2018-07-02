Погруддя Пушкіна у Золочеві не ламали вандали, воно розвалилось від старості - поліція

Раніше міський голова Золочева Ігор Гриньків поклав відповідальність за руйнацію пам`ятника на вандалів.

Правоохоронці, що працювали на місці руйнування пам`ятника російському поету Олександру Пушкіну у місті Золочів на Львівщині, попередньо встановили, що до інциденту не причетні вандали.

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Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Львівській області, руйнування пам’ятника сталось внаслідок природних причин - старіння та несприятливої погоди.

Зазначається, що інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, встановлюються усі обставини пригоди.

Раніше міський голова Золочева Ігор Гриньків повідомив, що вандали знищили у місті пам'ятник поету Олександру Пушкіну.

Мер заявив, що у знищенні пам'ятника немає політики, однак зазначив, що нещодавно депутатами обговорювалося питання перейменування скверу Пушкіна в сквер Пам'яті Героїв та хотіли винести це питання на громадське обговорення.