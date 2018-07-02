На Львівщині вандали розбили пам'ятник російському поету (фото)

За словами мера Золочева, нещодавно депутатами обговорювалося питання перейменування скверу Пушкіна на сквер Пам'яті Героїв.

У Золочеві на Львівщині вандали знищили пам'ятник поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив міський голова Ігор Гриньків у Facebook.

"Акт вандалізму. У Золочеві вандали знищили пам'ятник Пушкіну. Не здивуюся, якщо цим скористаються проросійські ЗМІ і це використовують у політичних цілях", - написав він.

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Мер заявив, що у знищенні пам'ятника немає політики, однак зазначив, що нещодавно депутатами обговорювалося питання перейменування скверу Пушкіна в сквер Пам'яті Героїв та хотіли винести це питання на громадське обговорення.

"Попередньо депутати виступили з ініціативою перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Бориса Золотника. Ми провели опитування, і суспільство висловилося проти. Зараз вулиця носить ім'я російського поета. Також планували обговорення перейменування скверу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Львова невідомі знищили меморіальну дошку Іванові Франку.