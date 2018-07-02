Керівників Дніпропетровського облавтодору та «Автодоріг України» затримали за фінансові махінації

Суд заарештував фігурантів справи з альтернативою застави у 10 млн грн.

Прокуратура Дніпропетровської області затримала керівників державного підприємства «Дніпропетровський облавтодор» та Відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України», які в 2016-2017 рр вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook, уточнивши, що дії затриманих спричинили збитки державі майже на 4 млн грн.

"На цей час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акту виконаних робіт на суму понад 1 млн грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувались, а лише зафіксовані «на папері»", - написав він.

"Наразі махінаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн грн", - додав Луценко.

Раніше президент Петро Порошенко осадив голову автодору Дніпропетровської області, який пожартував про гроші на ремонт доріг.

На питання, скільки його відомству необхідно додаткових коштів на будівництво доріг, виконуючий обов'язки керівника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Владислав Животченко відповів: "А хто знає скільки".

"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не вибачаю", - заявив Порошенко на спроби представника автодору зам'яти ситуацію. При цьому самостійно він не зміг відповісти президенту і проконсультувався зі своїм помічником.