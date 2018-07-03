Журналісти з'ясували, як туроператори наживаються на українцях (відео)

Справа в тому, що квитків на літаки продали більше, ніж ті фактично можуть перевезти.

Туроператор і дві авіакомпанії взяли в заручники тисячі українських родин, які придбали в них путівки в Туреччину, Єгипет і Туніс. Але замість моря – люди проводять дні і ночі в аеропортах без їжі та води, адже для чартерних перельотів не вистачає літаків.

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Квитків продали більше, ніж можуть відправити людей, йдеться в сюжеті програми Гороші. Вся ситуація виникла через бажання міністра інфраструктури Омеляна пропіаритися на лоукостах. Аби заявити про наявність в Україні лоу-костів, він допустив до польотів авіакомпанії, які або не мають власного флоту, або їхні літаки занадто старі. Наприклад Bravo Airways використовує літаки, яким щонайменше 25-28 років.

Одна з потерпілих Анна Каранова більше доби провела з малим сином у аеропорту без води і їжі, чекаючи на виліт до Єгипту. Вона розповіла, як люди у повному відчаї чекали літак. Але після вильоту через 30 хвилин, оголосили аварійну посадку.

Люди постраждали через бізнес-конфлікт Bravo Airways і туроператора JoinUp!, який ніби то заборгував перевізнику.

Інший постраждалий, Віталій, розповідає, що омріяна поїздка на Шрі Ланку обійшлася йому в 300 тис. грн. Після оплати путівки у турагенції йому повідомили, що бухгалтер перевела гроші не на той рахунок. Йому запропонували повторно оплатити путівку, а після його повернення гроші першої проплати йому повернуть. Він погодився, але після повернення в Україну йому ніхто гроші повертати не поспішає.

При цьому, міністр Омелян поки що тільки обіцяє щось зробити. А поки чиновники, туроператори і авіаперевізники зясовують хито крайній.