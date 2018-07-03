Туроператора OASIS хочуть позбавити ліцензії через затримки вильотів українських туристів

Завтра ситуація із затримкою рейсів розглядатиметься на нараді в Мінекономрозвитку.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що туроператора OASIS необхідно позбавити ліцензії через затримку вильотів рейсів з українськими туристами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за підсумками наради з представниками туроператорів і авіакомпаній.

При цьому міністр додав, що таке рішення не в його компетенції, оскільки за туризм відповідає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке завтра також розгляне ситуацію.

«Я звернувся з тим, щоб позбавити ліцензії, і, відповідно, звернувся до правоохоронних органів», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, міністр інфраструктури Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу.

Одночасно міністр анонсував появу до кінця тижня рейтингу авіакомпаній і проведення Державіаслужбою повної технічної ревізії літаків, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів.

Інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Албанії і Грузії.