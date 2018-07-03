Бенкет під час чуми: НАН витрачає мільйони на свята попри величезний дефіцит коштів (відео)

У Національній академії наук гроші витрачають не на науку, а на розваги. Більше мільйона гривень установа витратила на корпоратив.

Національна академія наук витрачає мільйони на свята, а працівникам не платить зарплатні.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

У Національній академії наук гроші витрачають не на науку, а на розваги. Більше мільйона гривень установа витратила на корпоратив.

Свято у Національній опері України під акомпанемент найвідомішого столичного оркестру собі влаштували в честь своєї підсумкової ювілейної сесії працівники президії НАН України. Сама оренда зали обійшлась у 450 тисяч гривень, а виступ оркестру - у майже 800 тисяч гривень.

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І це свято відбулось на фоні хронічного безгрошів'я та постійного бюджетного дефіциту у НАН.

Відомо, що зі 179 інститутів НАН 120 працюють у режимі неповного робочого часу, тобто по 4 дні на тиджень з метою економії на зарплатні.

А це тисячі людей, які недоотримують зарплатню. Такі проблеми у інститутах фізики та гідромеханіки.

У НАН заявили, що гроші на славнозвісне святкування виділили напряму із Міністерства науки, і тендери провидились під їхнім контролем. Правда участь у них брала всього лише одна компанія.

Поки у НАН витрачають гроші на грандіозне святкування, купа перспективних і важливих наукових проектів заморожені через відсутність фінансування.