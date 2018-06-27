Вступна кампанія-2018: що потрібно знати абітурієнтам

Реєстрація електронних кабінетів для участі в кампанії стартує вже з 2 липня.

В Україні завершилося зовнішнє незалежне тестування, а отже дуже скоро абітурієнти почнуть подавати документи на вступ до ВНЗ. Реєстрація електронних кабінетів стартує вже з 2 липня.

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УНІАН з'ясував, які особливості матиме вступна кампанія-2018, до чого у цьому році слід готуватися абітурієнтам і як правильно подати документи до ЗВО.

Результати ЗНО і мінімальні пороги для вступу

Учасники ЗНО цього року отримали результати всіх тестів 21 червня. В цей день на інформаційних сторінках абітурієнтів були опубліковані результати тестів з історії України, географії, хімії та фізики. Раніше, 15 червня, стали доступними результати ЗНО з математики, української та іноземних мов.

Результати тестування 2018 року виявилися невтішними – за даними УЦОЯО, кожен сьомий абітурієнт цього року провалив його, не набравши необхідного мінімуму балів. Тест з української мови не склали 14,5% випускників (близько 47 тисяч осіб). Тест з історії провалили 23 тисячі вчорашніх школярів. Математику не здали близько 19% учасників тестування - приблизно 20 тисяч осіб. Англійську мову, де в нинішньому році вперше застосовувалось аудіювання, не склали 11 тисяч осіб – 13% учасників.

Абсолютних відмінників ЗНО, які набрали б максимальні 200 балів з усіх трьох предметів,цього року немає.

Тим часом, міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що в нинішньому році встановлена мінімальна кількість балів ЗНО (150) для вступу на медичні спеціальності. Зокрема: «медицина», «педіатрія», «стоматологія».

Мінімальний поріг для вступників на медичні спеціальності хотіли ввести ще в минулого року, проте відмовилися через те, що про ініціативу повідомили занадто пізно, і випускники не мали можливості врахувати нові умови заздалегідь. У нинішньому році про нові умови вступу попередили завчасно.

Кількість заяв на бюджет

Кількість заяв на вступ до ЗВО, які абітурієнт має право подати для участі на місця бюджетного замовлення, зменшено порівняно з минулим роком. З 9 заяв на 4 спеціальності – до 7 заяв на 4 спеціальності. За словами Гриневич, це зроблено для того, щоб абітурієнти ставилися до своїх заяв з більшою відповідальністю.

Сертифікати ЗНО минулих років

У нинішньому році в кампанії будуть зараховуватися сертифікати ЗНО 2016, 2017 і 2018 років. Це не стосується результатів ЗНО з іноземних мов, оскільки в нинішньому році на тестах застосували завдання нового формату – аудіювання.

За словами Лілії Гриневич, в останні роки Український центр оцінювання якості освіти робить тести таким чином, щоб результати різних років були співставними між собою. Це дає абітурієнтам нові можливості. Якщо вони незадоволені своїми результатами можуть здати тести через рік, та подати сертифікат зі своїми кращими результатами.

Уніфікація предметів

В нинішньому році предмети ЗНО для вступу на всі спеціальності було уніфіковано. У попередні роки ЗВО самі вирішували, за яким сертифікатами зараховувати студентів, що створювало для абітурієнтів плутанину. У Міносвіти обіцяють уникнути ситуації, коли для вступу на «Журналістику» до київського ЗВО потрібен один перелік результатів ЗНО, а до дніпровського ЗВО – інший.

Нові коефіцієнти надходження

Регіональний, галузевий і сільський коефіцієнти, за яким розраховується конкурсний бал, цього року також змінилися.

Регіональні коефіцієнти

Для вузів Києва коефіцієнт дорівнює 1 (тобто, на конкурсі у столичний ЗВО абітурієнт не отримає додаткових конкурсних балів).

Для навчальних закладів Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей встановлений коефіцієнт 1,04 (тобто, бали ЗВО за конкурсі множаться на 1,04).

В інших випадках коефіцієнт становить 1,02.

Сільський коефіцієнт буде нараховуватися тоді, коли абітурієнт зареєстрований в селі не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ, і які у рік вступу здобули повну загальну середню освіту в сільських школах.

При вступі на аграрні спеціальності сільський коефіцієнт складе 1,05, на інші спеціальності – 1,02.

Галузевий коефіцієнт покликаний забезпечити підтримку окремим спеціальностям. Він становитиме 1,02 і буде поширюватися на заяви з другою пріоритетністю.

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Скасування творчих конкурсів

Замість творчих конкурсів, що діяли при вступі на ряд педагогічних спеціальностей, спеціалізації дизайну та журналістики, введено так звані творчі заліки, що надають допуск до конкурсу. Конкурс проходить серед допущених осіб, але за результатами ЗНО. Заліки можна проводити протягом півроку до початку вступної кампанії.

Як подати документи до вишу: електронні кабінети

На сайті МОН вже розмістили інструкцію по роботі з електронним кабінетом абітурієнтів. Реєстрацію кабінетів в системі та завантаження до них документів буде відкрито з 2 липня.

В інструкції покроково описано створення кабінету, його наповнення та процес подачі електронних вступних заяв.

Для реєстрації абітурієнту потрібно вказати адресу електронної пошти, пароль, дані сертифікату ЗНО та атестата про повну середню освіту.

Окремо вказується, що у цьому році абітурієнт повинен самостійно розрахувати середній бал атестата. Він розраховується як середнє арифметичне все зазначених у додатку до атестата оцінок. Калькулятор для розрахунку середнього бала атестата буде доступний на сайті ez.osvitavsim.org

У разі виникнення проблем з реєстрацією абітурієнтам пропонується звернутися на електронну пошту: ez@inforesurs.gov.ua або за номером (044) 290-18-13.

Вступна кампанія 2018: дати

За даними МОН, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 2 липня і буде доступна до 25 липня. З 12 липня розпочнеться прийом заяв і документів навчальними закладами. Подача заяв на вступ на основі сертифікатів ЗНО завершується 26 липня.

1 серпня буде оприлюднено рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування, після чого до 6 серпня ті абітурієнти, які рекомендуються до зарахування на бюджет, повинні подати оригінали всіх необхідних документів. Їх зарахують 7 серпня. Зарахування студентів на контрактну форму навчання повинно відбутися 30 вересня.

Вступ для кримчан і українців Донбасу

Для абітурієнтів з Криму і Донбасу МОН передбачили спрощену систему вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". В період з 4 червня до 28 вересня по всій Україні будуть працювати 70 таких центрів.

Вступ для абітурієнтів пільгової категорії

Пільгові категорії абітурієнтів (діти-сироти, люди з обмеженими можливостями, ветерани АТО та інші) отримають можливість вступати за спеціальними умовами на підставі сертифікатів ЗНО чи іспитів. Передбачені категорії, що вступають за співбесідою.

Пільгові категорії абітурієнтів повинні подавати документи в паперовому варіанті.