Рада рекомендувала Кабміну створити музей на Поштовій площі у Києві

Також парламент рекомендував уряду вжити необхідних заходів для збереження знайдених на Поштовій площі у Києві об’єктів історико-культурної спадщини та занести об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією «Пам'ятки національного значення».

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві» (№8541).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 294 народних депутатів України.

Постановою Кабінету міністрів рекомендовано вжити необхідних заходів для збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі у Києві. Також уряд має занести об’єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією «Пам'ятки національного значення».

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Київській міській державній адміністрації рекомендовано вжити вичерпних заходів для інформування громадськості стосовно об’єктивного поточного стану щодо музеєфікації об’єкту культурної спадщини та широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги.

З голосу народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Левченко вніс пропозицію до проекту постанови - рекомендувати заборонити будь-які будівельні роботи на території Поштової площі та прилеглих територіях, де були виявлені об’єкти історико-культурної спадщини, яку підтримав профільний комітет.

Також ВР рекомендувала Кабміну створити Національний музей «Центр Середньовічного Міста» на території відкриття пам’ятки на Поштовій площі Києві.

У пояснювальній записці до проекту постанови сказано, що розкопки на Поштовій площі велися з грудня 2014 по березень 2017 р.

«Загальна площа розкопок, на яких відбувались археологічні дослідження, на сьогодні перевищує 2000 кв. м. Частину цієї площі – з виявленими дерев’яними парканами, настилами, рештками зрубів та інших споруд – з метою збереження законсервовано під шаром ґрунту. На площі 1300 кв. м розкопками розкрито верхи культурного шару ХІІ ст., попереду ще 4-6 м культурного шару, який необхідно дослідити», - зазначається у записці.

Також зазначається, що колекція артефактів та багато знайдених під час розкопок нерухомих об’єктів становлять історичну цінність і науковий інтерес.

У документі вказано, що будівництвом і подальшою долею підземного археологічного музею (створеного саме на Поштовій площі») має опікуватися державна влада.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. У липні 2016 року директор Департаменту культури КМДА Діана Попова заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі продовжуватимуться і що проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок немає. Однак дослідження були призупинені в березні 2017 року.

У грудні 2017 року заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що через тиск ґрунту з усіх сторін, що виник через будівництво ТРЦ, є загроза подальшої безпечної експлуатації будівель навколо Поштової площі та метрополітену, тому археологічні та будівельні роботи призупинено.

З 20 червня 2018 року на Поштовій площі триває безстрокова акція активістів з вимогою створити на місці розкопок музейний простір. Активісти цілодобово перебувають на площі і поширюють інформацію про виявлені археологами знахідки та ситуацію із забудовою території, адже проектом передбачено будівництво торговельного центру.

21 червня депутати Київради підтримали рішення щодо вжиття заходів зі збереження археологічних знахідок на Поштовій площі з метою створення музею, але відхилили пропозиції щодо розірвання інвестиційного договору із забудовником цієї території.

Разом з тим активісти заявили, що не припинять акцію, доки не буде рішення про припинення угоди з забудовником Поштової площі. Вони вважають, що рішення Київради стосовно будівництва ТЦ є «відтягуванням часу», у документі немає чіткого формулювання, що на площі створять музей.