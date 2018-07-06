Поліція затримала підозрюваного у розстрілі поліцейського у Києві - ЗМІ

Підозрюваним виявився раніше засуджений чоловік, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського, яке сталося напередодні в одному з дворів житлових будинків Києва.

Про це повідомили ТСН джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляє видання , підозрюваний у вбивстві нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Також відомо, що постріли було здійснено з пістолета ТТ калібру 7’62 мм.

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За попередніми даними, жертва хотіла продати своєму вбивці золотий ланцюжок великої ваги. Одразу після зустрічі, зловмисник сів у машину на заднє сидіння і вони від'їхали у сусідній двір під приводом необхідності перевірки справжності дорогоцінного металу у виробі. Після цього зловмисник почав стріляти в поліцейського - через спинку сидіння ззаду. Було здійснено два постріли.

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва на вул. Щусєва сьогодні, 5 липня, виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Поліція оприлюднила ім'я загиблого – Дмитро Глушак. Він працював у Нацполіції від 1995 року. Колеги висловили співчуття сім’ї загиблого: батькам, дружині та 6-річному синові поліцейського.

Відкрито два кримінальних провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.