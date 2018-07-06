Екс-нардеп Ржавський заявляє про некомпетентність правоохоронців у розслідуванні вбивства його сина

За словами екс-нардепа, під час паралельного розслідування, яке проводить сім'я, помічені "незрозумілі затримки" та "незрозумілі відмови від перевірки" з боку правоохоронців.

Правоохоронці проявляють некомпетентність у розслідування вбивства в Києві 29 червня Дмитра Ржавського, сина депутата Верховної Ради України ІІІ скликання Олександра Ржавського. Про це заявив колишній народний депутат Олександр Ржавський сьогодні під час прес-конференції.

"Сьогодні восьмий день, як загинув Дмитро. Перша експертиза, яка повинна бути негайно проведена - це експертиза комп'ютерів, телефонів, засобів відеоспостереження та іншого. Я маю обліковий запис на своєму комп'ютері з Дмитром. Якщо його тільки сьогодні включать в мережу і він зайде, то у мене відразу буде відмітка. Його до цих пір в мережі немає. Скажіть, це компетентність поліції?", - заявив він.

За його словами, під час паралельного розслідування, яке проводить сім'я, помічені "незрозумілі затримки" та "незрозумілі відмови від перевірки" з боку правоохоронців.

"Як може бути, якщо я на 5 день (після вбивства - ред.) їжджу і збираю відео з камер за його останнім шляхом руху від будинку до місця події, і ми там перші є, хто просить відео з камер? Там не було ні слідчих, не опитуються свідки, сім'ю не опитують. Якщо б я сам не прийшов і не попросився на зустріч, мене б взагалі навіть ніхто і не спитав. Це компетентність?", - каже Ржавський.

"Дмитру проводили розтин у понеділок, як звичайній людині, яка померла природною смертю або знайденій на вулиці людині, явно асоціальної ситуації. Тобто, абсолютно проста банальна процедура - розтин, причина смерті", - додав він.

Також екс-нардеп стверджує, що створюється враження можливого умислу небажання розслідувати цю справу.

"Це (вбивство - ред.) сталося в п'ятницю. Наслідок - перша група, яка приїхала - закінчилася в 4 години наступного дня, в суботу. У суботу ніяких рухів не було, я сам поїхав в поліцію, дав свої свідчення про те, що я знаю. І безумовно очікував, що як-то справа зрушиться. Після цього в понеділок, як мені здалося, що щось почало ворушитися, тому що річ забрали в прокуратуру міста, як нам сказали. В понеділок була пауза. У вівторок була пауза... справа в середу ввечері тільки повернулася в район", - заявив батько вбитого.

У той же час, за його словами, поліція під час першого огляду місця злочину не зняла деякі відбитків пальців.

"У різних місцях знаходяться сліди крові. Ми не знаємо, які змивки робила поліція, тому що навіть ще не дали перший протокол, що там було і що було оглянуто. Але знаю, що за тими зауваженнями, які ми бачили, вже робили додаткові дослідження - воно було тільки вчора. Приїхала група і робила вказані місця, де знаходили сліди, відбитки пальців, які не були взяті з самого початку, коли приїжджала група. Місце події не було опечатано", - зазначив він.

"Вони, на скільки мені відомо, навіть не розглядали взагалі цю позицію, не шукали сліди можливої боротьби, яка там відбувалася. Саме положення тіла показує, що його взяли під пахви, протягнули і поклали на підлогу", - додав Ржавський.

Також, екс-нардеп заявив, що правоохоронці не опитали потенційних свідків, які живуть в багатоповерховому будинку навпроти місця скоєння вбивства.

"Місце злочину - навпроти стоїть висотний будинок, вікна якого в прямій видимості виходять на це місце... чомусь ніхто не опитаний, ні до кого навіть не підійшли. Ми ходимо там і опитуємо, а правоохоронців там немає", - говорить він.

Разом з тим, Ржавський пояснив, що поліція не питала про те, був Дмитро правша або лівша, висуваючи версію про можливе самогубство сина.

"Логічно було б запитати, а лівша чи був ваш син чи правша? Ніхто не запитав. Коли нам почали говорити в якості аргументів про те, що, мабуть, це він скоїв суїцид - ред.) і ось, знаєте, правою рукою він це зробив (порізав руки - ред.), ми говоримо: "Почекайте, він же чистий лівша. Він писав, їв лівою рукою, він усі речі робив лівою рукою. Він був з дитинства чистий лівша, його навіть ніхто не переучував", - заявив він

При цьому, Ржавський стверджує, що проти версії самогубства говорить той факт, що мобільний телефон сина хтось переміщав, вже коли Дмитро був мертвий, а сам апарат виявили без слідів крові.

Також екс-нардеп заявляє, що йому правоохоронці не говорять, які саме зараз є версії вбивства. Також йому невідомі, є у слідства підозрювані в скоєнні цього злочину.

"Будь-яка підозра має якимось чином мати якесь відображення, коли поліцейський приїжджає кудись з обшуками, коли поліцейські приїжджають когось опитувати, коли поліцейські ставлять питання...Ніяких дій, які б наші зовнішні спостерігачі, розташовані в контрольних точках, вони не бачать", - заявив він.

Нагадаємо, про смерть старшого сина Дмитра екс-нардеп Олександр Ржавський повідомив 1 липня 2018 року на своїй сторінці Facebook.

За словами батька, вбивство сталося після погроз.

"Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень в калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своєю вбивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози тільки слова", - написав він.

Тіло виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. У чоловіка було перерізано горло і вени. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж.

За фактом вбивства порушено кримінальну виробництво. Але правоохоронці не виключали, що це - самогубство.