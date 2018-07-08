В Одесі на дорозі утворилося величезне провалля (відео)

На ремонтні роботи знадобиться щонайменше тиждень.

Вирва завглибшки три метри утворилася посеред дороги в курортному районі Одеси.

Розмір ями такий, що в ньому легко можуть вміститися два легковики, тож без потерпілих минулося дивом, йдеться в сюжеті ТСН.

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Зараз вулиця перекрита повністю, машини та громадський транспорт рухаються в об'їзд. Вирва утворилася через пошкодження каналізації - на дні булькають фекальні води. Ґрунт тут піщаний, тому його швидко розмило. На ремонтні роботи знадобиться щонайменше тиждень – треба залатати трубу, засипати яму і поновити дорожнє покриття.

На цьому місці покриття провалюється уже вдруге. Торік це трапилося у жовтні, коли рух на дорозі, що веде до пляжів, не такий жвавий як тепер, у розпал сезону.

Як повідомляв УНІАН, раніше відпочивальники помітили після зливи величезний гейзер брудної води за декілька метрів від берега на пляжі в Одесі.