На пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду (відео)

11:37, 04 липня 2018
Інциденти
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Брудна вода потрапляла відразу в море / скріншот

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Відео опублікував у Facebook Олександр Шишлянніков. Користувачі вважають, що це ливнівка виходить у море.

Раніше в центрі Дніпра через прорив водопроводу утворився гейзер.

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Теги: #море#Одесса