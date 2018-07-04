На пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду (відео)
11:37, 04 липня 2018Інциденти
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Тисячі кубометрів неочищеної води викинуло прямо в рекреаційну зону.
Брудна вода потрапляла відразу в море / скріншот
Відпочиваючі помітили після зливи величезний гейзер брудної води в декількох метрах від берега на пляжі в Аркадії.
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Відео опублікував у Facebook Олександр Шишлянніков. Користувачі вважають, що це ливнівка виходить у море.
Раніше в центрі Дніпра через прорив водопроводу утворився гейзер.
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