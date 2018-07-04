На пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду (відео)

Тисячі кубометрів неочищеної води викинуло прямо в рекреаційну зону.

Відпочиваючі помітили після зливи величезний гейзер брудної води в декількох метрах від берега на пляжі в Аркадії.

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Відео опублікував у Facebook Олександр Шишлянніков. Користувачі вважають, що це ливнівка виходить у море.

Раніше в центрі Дніпра через прорив водопроводу утворився гейзер.