Відпочинок з бойовиками за ціною All Inclusive: журналісти показали, як живе єдиний курорт "ЛДНР" (відео)

Після 7 годин в дорозі кожен проходить прискіпливу перевірку та заповнює «міграційну картку», в якій потрібно окрім традиційних даних вводити ще й IMEI свого телефону.

П’ятизіркові готелі Туреччини, Єгипту, Одеси - недосяжна мрія для людини із паспортом ОРДЛО. Єдина доступна мешканцю «ЛДНР» альтернатива - окуповане селище Сєдове на березі Азовського моря в Донецькій області.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, щоб потрапити до окупованого курорту з Донецька, потрібно їхати три години, а потім ще 4 години простояти в черзі на КПП. Однак стояти в черзі не обов’язково – для найбагатших прихильників окупантів тут діє «зелений коридор» за окрему подяку бойовику на блокпосту.

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На КПП починається найцікавіше. Після 7 годин в дорозі кожен проходить прискіпливу перевірку та заповнює «міграційну картку», в якій потрібно окрім традиційних даних вводити ще й IMEI свого телефону, завдяки чому спецслужби РФ можуть відслідкувати кожну людину на «курорті».

У самому селищі за більш-менш чисте приміщення доведеться викласти біля 1500 грн за добу. Є й економніші варіанти – за близько 150 гривень з людини можна отримати маленьку кімнату з двоспальним ліжком.

Серед «віп-послуг» тут – музичні вечори з «діджеєм Серьожою». Для молоді у Сєдово є лише одна дискотека з морем алкоголю, стриптизерками, популярною музикою та бойовиками на підпитку. При цьому у «курортному» Сєдово діє комендантська година – усі заклади у 22:00 зачиняються.

Єдиний для відпочинку пляж – це 30 квадратних метрів. У годину-пік тут яблуку ніде впасти. Невід’ємний атрибут пляжу – купа сміття, а вода тут більше схожа на каналізаційні стоки.

Єдиний туалет на пляжі – дерев’яна будочка – зачинений.

Тутешніх відпочивальників ані завищені ціни, ані антисанітарія не бентежать. За тиждень відпочинку тут у середньому потрібно викласти шалені 15 тисяч гривень. Саме тому більшість туристів з «ЛДНР» живуть тут дикунами. На широку ногу тут живуть бойовики, тринькаючи у звільнені «чесно награбоване».