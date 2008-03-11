Тимошенко кинула приманку акулам європейського бізнесу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд створить сприятливі умови для того, щоб великий європейський бізнес прийшов в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, про це прем`єр-міністр України заявила учора у Брюсселі під час зустрічі з „Європейським круглим столом промисловців", у якому взяли участь, зокрема, керівники всесвітньо відомих корпорацій Nokia, Shell, Volvo, SAP, Eny, ERT, Royal Dutch Shell.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що „для української влади надзвичайно важливо, щоб іноземний бізнес почував себе комфортно у нашій країні". Вона запевнила, що уряд, Президент і парламентська коаліція мають спільні погляди на стратегію подальшого розвитку України, зокрема щодо здійснення економічних реформ. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, завдання уряду сьогодні - зробити українську економіку відкритою для всіх великих світових бізнес-структур, створити прозорі стосунки між бізнесом і владою, запровадивши єдині правила гри для всіх.

„Ми маємо протидіяти тому, щоб хтось заходив в українську економіку з парадного входу, а хтось, стукав у зачинені двері", - зауважила вона. Ю.ТИМОШЕНКО розповіла європейським бізнесменам про 20 ініціатив прозорості українського уряду. Прем`єр-міністр заявила, що КМУ налаштований на прозору співпрацю зі світовими інвесторами і вважає своїм пріоритетом зняти усі перепони на шляху великого бізнесу в Україну.

У свою чергу, голова Ради директорів корпорації Nokia Йорма ОЛЛІЛА заявив, що європейські інвестори вірять в Україну і планують й надалі збільшувати обсяги інвестицій в українську економіку. „Ми розглядаємо Україну як частину європейського економічного ландшафту", - заявив він. На його думку, вступ України до СОТ стане першим вагомим кроком у просуванні України на європейські ринки і вважає, що це „може розчистити дорогу для членства України в ЄС".