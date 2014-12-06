У Харкові здійснив аварійну посадку літак, що летів із Москви до Запоріжжя

Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна

У Харківському аеропорту успішно здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії «Мотор Січ», що здійснював рейс за маршрутом Москва-Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба Харківського аеропорту. Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна. Читайте такожУ Московській області розбився винищувач"Завдяки майстерності пілотів і наземної команди аеропорту ніхто з 40 пасажирів рейсу не постраждав", - уточнили в прес-службі Харківського аеропорту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter