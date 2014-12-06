У Харкові здійснив аварійну посадку літак, що летів із Москви до Запоріжжя
08:50, 06 грудня 2014Суспільство
22 0
Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна
Ніхто з 40 пасажирів рейсу не постраждав / Фото УНІАН
У Харківському аеропорту успішно здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії «Мотор Січ», що здійснював рейс за маршрутом Москва-Запоріжжя.
Про це повідомляє прес-служба Харківського аеропорту.
Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна.
Читайте такожУ Московській області розбився винищувач"Завдяки майстерності пілотів і наземної команди аеропорту ніхто з 40 пасажирів рейсу не постраждав", - уточнили в прес-службі Харківського аеропорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter