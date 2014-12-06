У Харкові здійснив аварійну посадку літак, що летів із Москви до Запоріжжя

08:50, 06 грудня 2014
Суспільство
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Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна

Фото УНИАН

У Харківському аеропорту успішно здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії «Мотор Січ», що здійснював рейс за маршрутом Москва-Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба Харківського аеропорту.

Причиною посадки стала технічна несправність повітряного судна.

Читайте такожУ Московській області розбився винищувач"Завдяки майстерності пілотів і наземної команди аеропорту ніхто з 40 пасажирів рейсу не постраждав", - уточнили в прес-службі Харківського аеропорту.

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