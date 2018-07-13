Коридор затемнень: астролог розповіла, чого не можна робити аж до грудня

Астролог рекомендує не призначати весілля до листопада місяця включно, а також не здійснювати важливих покупок.

Період до грудня поточного року буде вкрай несприятливим - за рахунок "коридору затемнень" та інших астрологічних чинників.

У контексті трьох затемнень літа – сонячного 13 липня, місячного 27 липня і сонячного 11 серпня – астролог Ефа Форіна зазначила, що кожен з них чинить свій вплив протягом 14 днів – 7 днів до та 7 днів після самого затемнення, передає "Обозреватель".

Враховуючи, що кожен 14-денний період вважається важким та несприятливим, фактично "зовсім мало часу лишається на те, щоб вийти з цього коридору, з вогню та в полум'я", зауважила вона.

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Ефа Форіна також повідомила: ситуація посилюється тим, що планета Плутон буде ретроградною до кінця листопада поточного року – її видимий напрямок руху на небі буде протилежним до "нормального".

Як пояснила астролог, цей факт дає відчуття дискомфорту. "Це як перебувати у приміщенні з низькою стелею, вона тисне", - сказала вона.

Виходячи з цього, Ефа Форіна порекомендувала не призначати весілля до листопада включно, а також не здійснювати важливих покупок. За її словами, укладений у ці дні союз може виявитися неміцним і проблемним, а дорога покупка, наприклад, техніка, "не буде вилазити із сервісних центрів".

Астролог також порадила утриматися від різного роду планових операцій, оскільки це період "дуже важкого одужання". Робіть виняток лише для тих оперативних втручань, з якими не можна почекати.

Як повідомляв УНІАН, під час сонячного затемнення люди часто скаржаться на головні і серцеві болі, перепади тиску, а також загострення хронічних захворювань. Людям, які знають за собою подібні слабкості, варто підготуватися до цього заздалегідь: провести потрібні процедури і запастися необхідними ліками.