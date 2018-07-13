Астрологи розповіли, як уникнути проблем під час затемнень і п'ятниці, 13-го

Астрологи кажуть, що напружений час зберігається не тільки в день затемнення, але і 30 днів після нього.

Ціла тріада затемнень починається сьогодні. Перше сонячне затемнення відбулося о шостій ранку. Особливість явища в тому, що воно збіглося з п'ятницею 13-м. Такого не було більше сорока років. Протягом місяця землян чекають ще два затемнення - сонячне і місячне.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Астрологи кажуть, що напружений час зберігається не тільки в день затемнення, але і 30 днів після нього.

"Люди відчувають себе більш складно. Ослаблений імунітет", - кажуть вони.

Кабінети лікарів під час затемнення теж не пустують, зазначається в сюжеті: "Зараз постійно йдуть перепади спеки та холоду. Найбільше скаржаться на головний біль".

В період затемнення краще не відкривати бізнес, не робити дорогих покупок, не одружуватися і не виходити заміж.

При цьому затемнення можуть бути корисні для того, щоб мріяти і складати плани.

Як повідомляв УНІАН, астролог Павло Глоба зазначає, що часткове сонячне затемнення у п'ятницю, 13 справді може спричинити певні проблеми. У цей день не рекомендується вживати якихось серйозних справ, слід уникати конфліктів, не провокувати їх, бути обережними на дорогах.