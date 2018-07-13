На Львівщині відбувся найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців (відео)

Фестиваль проводять вже 26-й рік поспіль.

У Новояворівську на Львівщині відбувся традиційний найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Фестиваль проводять вже 26-й рік поспіль. Цьогоріч на сцені більше ста учасників з 15 країн. До останнього конкурс був на межі зриву через брак коштів. Відбувся лише завдяки благодійникам.

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Цього року попри вітер та зливу тут зібралися близько 20 тисяч глядачів.

Для маленького містечка цей фестиваль - гордість. На місцевій сцені свого часу виступали Тіна Кароль, Скрябін, Олександр Пономарьов, Dzidzio.