На Львівщині відбувся найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців (відео)
12:14, 13 липня 2018Суспільство
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Фестиваль проводять вже 26-й рік поспіль.
На Львівщині відбувся найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців
У Новояворівську на Львівщині відбувся традиційний найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Фестиваль проводять вже 26-й рік поспіль. Цьогоріч на сцені більше ста учасників з 15 країн. До останнього конкурс був на межі зриву через брак коштів. Відбувся лише завдяки благодійникам.
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Цього року попри вітер та зливу тут зібралися близько 20 тисяч глядачів.
Для маленького містечка цей фестиваль - гордість. На місцевій сцені свого часу виступали Тіна Кароль, Скрябін, Олександр Пономарьов, Dzidzio.
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