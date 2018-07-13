На Львівщині відбувся найстарший в Україні музичний фестиваль для молодих виконавців (відео)

12:14, 13 липня 2018
Суспільство
50 0

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Фестиваль проводять вже 26-й рік поспіль. Цьогоріч на сцені більше ста учасників з 15 країн. До останнього конкурс був на межі зриву через брак коштів. Відбувся лише завдяки благодійникам.

Читайте такожВакарчук і Гудімов дали душевний концерт у Львові в пам'ять про друга

Цього року попри вітер та зливу тут зібралися близько 20 тисяч глядачів. 

Для маленького містечка цей фестиваль - гордість. На місцевій сцені свого часу виступали Тіна Кароль, Скрябін, Олександр Пономарьов, Dzidzio. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фестиваль#Львівщина