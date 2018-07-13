Побитого у Туреччині до напівсмерті росіянином українця хочуть транспортувати санлітаком

Українець досі в комі, але лікарі дали згоду на його транспортування.

Українця Андрія Сову, який постраждав у конфлікті з росіянином 7 липня у готелі в Туреччині, можуть транспортувати на батьківщину санітарним літаком.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Українська правда".

"За попередньою інформацією, страховою компанією прийнято рішення про транспортування хворого українця з Анталії до Запоріжжя санлітаком", – зазначив Кирилич.

За його словами, зараз вирішуються технічні питання, час вильоту уточнюється.

Кирилич додав, що Сова досі в комі, але лікарі дали згоду на його транспортування.

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За даними джерела "Української правди", переліт може відбутись 14 липня.

Як повідомлялось, український консул довідався про ситуацію від дружини потерпілого.

Жінка розповіла, що конфліктна ситуація між громадянином Росії та 57-річним жителем Запоріжжя Андрієм Совою сталася 7 липня. У результаті конфлікту українець упав і вдарився головою.

За деякими даними, росіянин прийшов із сусіднього готелю і побив українця.

Чоловіка з черепно-мозковою травмою і крововиливом у мозок госпіталізували до приватної лікарні, де медики прийняли рішення про термінову операцію. Чоловік впав у кому.