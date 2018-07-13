Водії на "евробляхах" почали розблокування вулиці Грушевського (відео)

18:32, 13 липня 2018
Суспільство
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Перед відходом на канікули Верховна Рада їм догодила: зробила крок до легалізації іномарок на іноземних номерах. Зміни у податковий і митний кодекс ухвалили в першому читанні за лічені хвилини. Остаточно прийняти закон планують у вересні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

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Новина в сюжеті: Протести власників "євроблях" під Радою
Теги: #Рада#протести#євробляхи