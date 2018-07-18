П'ять дітей з інвалідністю, б'є їх усіх: з'явилися подробиці про горе-матір, яка жорстоко побила 2-річного сина

Сільський голова каже, що дітей вже вилучали у матері рік тому, тому що вона вживала алкоголь і не доглядала за ними належним чином.

З'явилися подробиці жахливого інциденту, що стався у селі на Тернопільщині, де мати побила 2-річного сина так, що він потрапив до реанімації.

В селі, де проживає матір, розповіли, що жінка побила ще одну свою дитину, хлопчика Федора, якому нещодавно виповнився рік. Він зараз у районній лікарні. Всього у жінки п'ятеро дітей, пише місцеве видання "20 хвилин".

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"Жінка вже не перший раз б'є своїх дітей, сім'ю благополучною назвати важко, - каже сільський голова. - У жінки п'ятеро дітей, вони мають інвалідність за станом психічного здоров'я".

Сільський голова каже, що дітей вже вилучали у матері рік тому, тому що вона вживала алкоголь і не доглядала за ними належним чином. Вони перебували в Заліщицькому реабілітаційному центрі. Але умови проживання сім'ї покращилися і дітей повернули.

"Подібна ситуація була 8 липня, 10-го я повідомив в службу у справах дітей, вони цим питанням займалися, - розповів голова. - Побої були середньої тяжкості. Ми прийшли вчинити акт обстеження і виявили легкі тілесні ушкодження в області обличчя в Міші. Я повідомив в службу, вони зреагували".

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині горе-мати жорстоко побила 2-річного сина через плач: хлопчик в реанімації.