Третьяков: Вже у 2018 році внутрішньо переміщені особи, які воювали в АТО, отримають житло

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю, який очолює народний депутат Олександр Третьяков, добився того, що вже у 2018 році внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО, отримають житло від держави.

Про це повідомляє сайт Комітету. Як зазначається у повідомленні, відповідна бюджетна програма з’явилася у Державному бюджеті на 2018 рік за ініціативи та за наполяганням профільного Комітету з початковою сумою видатків в 25 млн гривень.

Її необхідність була зумовлена тим, що учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб, які з об’єктивних причин не можуть повернутись у свої домівки на окупованій території, не мали можливості на підставі чинного законодавства ставати на квартирний облік для поліпшення житлових умов та отримати житло. Відтак Комітет запропонував відповідні правки до законопроекту про Державний бюджет України на 2018 рік.

Одночасно, Комітет акцентував увагу Уряду на необхідності внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов з метою надання внутрішньо переміщеним особам, які брали участь в АТО та визнані учасниками бойових дій, права ставати на квартирний облік для поліпшення житлових умов. Такі зміни були внесені у квітні постановою Кабміну.

У результаті зазначені особи почали ставати на квартирний облік, а держава отримала можливість обліковувати їх для визначення реальної потреби в коштах для забезпечення їх житлом.

Станом на липень 2018 року додаткова потреба склала 16,7 млн гривень. Згідно з розпорядженням Кабміну від 4 липня 2018 року кошти, передбачені на забезпечення житлом учасників АТО-внутрішньо переміщених осіб, які визнані учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи, було збільшено саме на цю суму.

Відтепер сума видатків по відповідній бюджетній програмі на 2018 рік складає 41,7 млн гривень.