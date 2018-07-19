Мер міста на Львівщині, який пропонував встановити шибеницю для корупціонерів, вдруге погорів на хабарі (фото)

Мер міста у березні цього року вже був засуджений за хабарництво. Однак під вартою не перебував, оскільки сплатив заставу. Він продовжував виконувати обов'язки мера і готувати апеляцію.

Міського голову м. Сколе Львівської області затримали під час одержання хабара у розмірі 68 тис. грн.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко 18 липня написав у Facebook.

«В славному місті Сколе працює мером такий собі В. Москаль. Працює, хоча ще в березні 2018 року засуджений на 6,5 років за хабар. Проте, апеляція все переноситься. І Москаль продовжує бути мером. Щоб не втратити навики вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вигоду на 68,7 тис. грн. Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках», - зазначив Луценко.

Як повідомляє "ZIK", у квітні Москаль пропонував встановити в місті шибеницю для корупціонерів.

Він пропонував, зокрема, там карати хабарників.

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"Беремо шкуру, підвішуємо за ноги сюди і б'ємо по дупі – 20 буків або 25 буків... що кров буде стікати сльозами по дупі", - говорив тоді мер Сколе і навіть обіцяв сам профінансувати необхідні на установку шибениці 30 тисяч гривень.

Довідка УНІАН. 15 березня 2018 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області засудив міського голову м. Сколе Володимира Москаля за хабарництво до 6,5 років позбавлення волі. Термін ув'язнення рахувався від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав запобіжний захід. Однак під вартою мер не був, оскільки сплатив заставу. Москаль продовжував виконувати обов'язки мера міста і готувати апеляцію.

Володимира Москаля затримали за підозрою в отриманні хабара у розмірі 18 тис. грн ще у 2015 році. Як повідомляли правоохоронці, посадовці (міський голова і юрисконсульт) пообіцяли передати підприємцю в оренду об’єкт комунального майна та зменшити орендну плату за його користування.

Згодом, Галицький районний суд відпустив Москаля під заставу у розмірі 48 тис. грн та відсторонив на два місяці від посади міського голови.

Розслідування проводилося за статтями щодо одержання хабара та підроблення документів. За рішенням суду мера міста засуджено до 6,5 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади протягом 3 років, а юрисконсульта – до 5,5 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали чиновника міськради, яка за хабарі дозволяла торгівлю на пляжах.