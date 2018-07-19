"Перекидають бойову техніку і ракетні комплекси": зафіксована посилена мілітаризація Криму Росією (фото)

За наявною інформацією, спецслужби Росії розглядають можливість проведення в липні-серпні низки провокацій на окупованій території Криму.

Продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір", нардеп Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні фото.

Він також зазначив, що діяльність Росії в Криму довела півострів до екологічної катастрофи. Наслідками невпорядкованої військової діяльності стали масові витоки пального, у тому числі і в акваторію Чорного моря, пише Тимчук.

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"Критична економічна та екологічна ситуація на окупованій території АР Крим, а також утиски місцевого населення з боку російських силовиків, негативно впливають на соціально-політичну обстановку на півострові. У зв'язку з чим, Кремль розглядає варіант створення передумов для запровадження більш жорсткого поліцейського режиму в Криму і створення штучного приводу для залучення ЗС РФ, а також ескалації російсько-української війни з захопленням частини південно-східній території Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за наявною інформацією, спецслужби Росії розглядають можливість проведення найближчим часом (кінець липня - початок серпня) низки провокацій на окупованій території АР Крим, у тому числі із здійсненням терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами, повідомив Тимчук.

"Основними об'єктами атак можуть стати громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об'єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним). Як показує ситуація на Донбасі, російські окупанти особливо досягли успіху у використанні важких озброєнь проти цивільного населення і ракет ППО проти цивільної авіації. Ці методи з масовими жертвами вже стали візитною карткою злочинної російської влади збройної агресії проти України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше п'ять країн приєдналися до вирішення ЄС продовжити санкції щодо окупованого Криму.