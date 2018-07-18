П'ять країн приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції стосовно окупованого Криму

Ці країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо введення санкцій.

Чорногорія, Албанія, Норвегія, Україна та Грузія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 18 червня 2018 року щодо продовження до 23 червня 2019 року терміну дії санкцій, які передбачають заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.

Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зокрема, 18 червня Рада ЄС продовжила термін дії санкцій у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією.

"18 червня 2018 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 2018/880, яким внесла зміни у рішення 2014/386/CFSP. Рада ЄС продовжила до 23 червня 2019 року обмежувальні заходи", - зазначається у заяві Могеріні.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до цієї заяви" - наголошується в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій. В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їхнє рішення.

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Як повідомляв УНІАН, дані санкції включають заборону на імпорт продукції, що походить з Криму, до країн Євросоюзу, а також заборону на інвестиції та капіталовкладення в анексований півострів. Це означає, що жоден європеєць або зареєстровані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати кримські компанії або постачати послуги.

Забороняється здійснення туристичних послуг, зокрема європейські круїзні кораблі не можуть зв'язуватися з усіма кримськими портами, окрім надзвичайних ситуацій.

Також забороняється здійснювати експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, а також застосовувати ці товари і технології на транспорті, у телекомунікаціях, в енергетичному секторі, зокрема для дослідження, розвідки й видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, забороняється забезпечувати технічною допомогою, посередницькими операціями, будівничими та інженерними послугами, що пов'язані з інфраструктурою у цих секторах.

"Як сказано в декларації високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки (Федеріки Могеріні) від імені ЄС 16 травня 2018 року, ЄС залишається рішуче відданим суверенітету і територіальній цілісності України. Після чотирьох років незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь ЄС знову підтверджує, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", - наголошується у повідомленні.