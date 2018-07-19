Суд відкрив провадження через підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва

Розгляд в підготовчому засіданні призначено на 16 серпня.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці.

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Про це повідомили у прес-службі суду. Зазначається, що розгляд в підготовчому засіданні призначено на 16 серпня.

Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті".

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, вартість одноразової поїздки у наземному громадському транспорті та метро Києва становить 8 гривень. Нові тарифи почали діяти з 14 липня.