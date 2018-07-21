У Литві збільшилась кількість українців-мігрантів

За даними на 1 липня 2018 року, в Литві проживають 54 393 іноземці. З них – 15 291 громадянин України.

Потік іноземців, що прибувають у Литву, стрімко збільшується – головним чином, за рахунок громадян України і Білорусі, які стають власниками тимчасової посвідки на проживання.

Про це повідомляють у департаменті міграції при МВС Литви, який представив основні міграційні показники за першу половину цього року, пише «Європейська правда».

За даними на 1 липня 2018 року, в Литві проживають 54 393 іноземці. З них – 15 291 громадянин України (на 55,4% більше, ніж рік тому), 12 391 Росії (на 8,3% менше, ніж рік тому), 10 433 громадяни Білорусі (на 24,7% більше, ніж рік тому).

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Громадяни зазначених країн склали 70,1% (станом на 1 липня 2017 року – 67,3%) від всіх іноземців, які проживають в Литві.

Незважаючи на те, що загальна кількість населення Литви, в порівнянні з 1 липня 2017 року, знизилася на 0,8%, кількість іноземців, що проживають в країні, збільшилася на 15,4%.

Більшість іноземців, що проживають в Литві (54,5%) є власниками тимчасової посвідки на проживання (торік її мали 48,5%). Протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною – на 25,2%.