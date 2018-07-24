Голова польського Сенату розповів про "переваги" українців над біженцями з Близького Сходу

Польща радо вітає українців, оскільки вони з більшою вірогідністю будуть шанувати польські цінності та традиції.

Голова польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща радше вітає українських мігрантів, ніж біженців з країн Близького Сходу через те, що українці краще приймають польські цінності.

Про це він розповів в інтерв’ю Deutsche Welle, передає ТСН.

На запитання журналіста про те, чому Польща відмовляється виконувати квоти ЄС щодо прийому біженців, Карчевський почав відстоювати традиційну позицію польської влади, що його країна приймає численну кількість українських мігрантів.

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"Йдеться не про квоти або розподіл мігрантів, а про вибір моделі суспільства, в якій ми хочемо жити. Ми бачимо, що відбувається в світі - в Німеччині, Франції, де існують паралельні суспільства, які не хочуть інтегруватися, тому що вони віддані різним цінностям", - заявив спікер польського Сенату.

Польський чиновник зазначив, що його країна минулого року прийняла два мільйони українців, тоді як українська влада наводить офіційні цифри близько мільйона.

За його словами, Польща радо вітає українців, оскільки вони з більшою вірогідністю будуть шанувати польські цінності та традиції.

Однак Карчевський не уточнив, що переважна більшість українців у Польщі є трудовими мігрантами, а не шукачами притулку.