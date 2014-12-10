В центрі Миколаєва в результаті стрілянини загинув чоловік (фото)

За словами очевидців, двоє чоловіків знаходились в автомобілі Suzuki біля магазину. Потім вони вийшли з машини й один з них вистрелив в ногу іншому, після чого застрелився сам, пише видання "Егаліт".

Свідки події відразу викликали швидку і наряд міліції. Лікарі, які прибули на місце стрілянини констатували смерть чоловіка, якому на вигляд було років 30.

В даний час місце стрільби та вхід до магазину оточені міліцією, поруч з тілом загиблого лежав обріз.