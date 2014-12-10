В центрі Миколаєва в результаті стрілянини загинув чоловік (фото)
15:58, 10 грудня 2014Суспільство
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Сьогодні близько 14:10 поблизу магазину "Сотка" у Миколаєві сталася перестрілка, в результаті якої одна людина загинула та ще одна дістала поранення.
В Миколаєві відбулася стрілянина на вулиці \ фото egalite.com.ua
За словами очевидців, двоє чоловіків знаходились в автомобілі Suzuki біля магазину. Потім вони вийшли з машини й один з них вистрелив в ногу іншому, після чого застрелився сам, пише видання "Егаліт".
В результаті якої одна людина загинула\ фото egalite.com.ua
Свідки події відразу викликали швидку і наряд міліції. Лікарі, які прибули на місце стрілянини констатували смерть чоловіка, якому на вигляд було років 30.
Ще одна отримала поранення \ фото egalite.com.ua
В даний час місце стрільби та вхід до магазину оточені міліцією, поруч з тілом загиблого лежав обріз.
У середмісті Миколаєві один чоловік застрелив іншого
На місці події працює міліція \ еgalite.com.ua
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