Завтра в Україні по-осінньому вогко: очікуються дощі та туман, температура підніметься до +6°

Очікується низький атмосферний тиск. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які будуть випадати у всіх областях, лише на заході можливі прояснення, повідомляє Opogode.ua.

Також очікуються тумани, мряка, при опадах - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Температура повітря передбачається вдень - до 0+6 градусів, у Криму до +10 градусів. Лише на півночі і північному сході буде прохолодніше, до 1-3 градусів морозу.

У західній частині місцями мокрий сніг, можливі прояснення. Температура повітря вночі та вдень від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Читайте такожАномальний снігопад у США вчені пояснюють глобальним потеплінням

У північних областях мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У центральних областях очікується волога погода з мокрим снігом і дощем. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України буде випадати мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла.

У південній частині - переважно дощ. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-7 тепла, в Криму до 10 градусів тепла.

У Києві 11 грудня очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.