Прикордонники відзначають збільшення кількості незаконних мігрантів в Україні

У відомстві заявляють про необхідність готуватися до подальшого збільшення кількості незаконних мігрантів, хоча Україна не є країною-постачальником незаконних мігрантів до ЄС.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявляє про збільшення кількості незаконних мігрантів, але запевняє, що ситуація некритична.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо заяв поліції про те, що на Україну чекає наплив нелегальних мігрантів у зв’язку із завершенням Чемпіонату світу з футболу в Росії, та чи дійсно збільшилася кількість нелегалів на кордоні.

Слободян нагадав, що нещодавно голова ДПСУ заявляв про те, що Україні варто очікувати збільшення кількості незаконних мігрантів.

«Ці висновки в Державній прикордонній службі зробили на підставі двох основних чинників. Перше - це те, що Європейський Союз суттєво зараз посилює міграційне законодавство і взагалі міграційну політику, а будь-який потік незаконних мігрантів можна порівняти з водою - якщо її не пускають на цьому напрямку, то вода в будь-якому випадку знайде десь собі нішу поряд», - сказав він.

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Так, констатував представник прикордонників, Україна може стати такою «нішею».

«За перше півріччя цього року ми вже спостерігаємо збільшення приблизно на 22% кількості незаконних мігрантів як на каналах легального, так і на каналах нелегального в’їзду», - зазначив Слободян.

Водночас, за його словами, це не є критичною кількістю, і Україна не є «країною-постачальником незаконних мігрантів до Європейського Союзу».

«Але це вже тенденція, про яку потрібно говорити. І до подальшого збільшення кількості незаконних мігрантів також потрібно готуватися», - констатував помічник голови ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявляв, про те, що незабаром Україна може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів, які будуть намагатися потрапити до нашої держави у будь-який законний, чи ні спосіб.

Така ситуація, зауважив він, прогнозується, виходячи з того, що зараз країни ЄС суттєво посилюють питання протидії незаконній міграції, і ці потоки можуть переорієнтуватися на інші напрямки, в тому числі до України.