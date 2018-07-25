ДФС та Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США домовились про обмін інформацією

Взаємодія з американськими колегами зробить боротьбу з контрабандою в Україні більш ефективною.

Державна фіскальна служба та Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США взаємодіятимуть у наданні оперативної інформації, зокрема, щодо чиновників та посадових осіб, а також афілійованих із ними компаній, які можуть бути причетними до контрабанди. Такої домовленості досягнув керівник ДФС Мирослав Продан під час офіційного візиту до Вашингтона на запрошення американської сторони.

За словами очільника фіскальної служби, взаємодія з американськими колегами зробить боротьбу з контрабандою в Україні більш ефективною.

«Представництва Департаменту кримінальних розслідувань працюють по всьому світі, в тому числі і в Європі. Вони взаємодіють з Європолом та іншими правоохоронними організаціями, тому мають інформацію не лише про українські компанії, що працюють в Америці, а й володіють даними щодо зовнішньоекономічних операцій з країнами ЄС, зокрема і про незаконні оборудки компаній, афілійованих із різного рівня чиновниками»,- розповів Мирослав Продан.

Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США працює над виявленням і припиненням кримінальних правопорушень, пов‘язаних з податковою та економічною сферами, зокрема кіберзлочинів. 2017 року підрозділи департаменту розпочали понад 3 тис. розслідувань, вироки винесені у 2,5 тис. справ. Середній термін перебування за гратами за злочини, що пов`язані з контрабандою, становить 3-5 років.

Нагадаємо, делегація Державної фіскальної служби відвідує США на запрошення американських колег. Для ДФС це перший захід такого високого рівня. Головна мета візиту – більш тісна взаємодія з американськими партнерами, налагодження контактів для обміну досвідом та інформацією, отримання технічної та фінансової підтримки. Зокрема, Мирослав Продан у Вашингтоні зустрівся з керівником управління доходів, заступником директора податково-бюджетного департаменту МВФ Хуаном Торо.