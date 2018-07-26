"Образила поліцейського": у Криму окупанти призначили 250 годин громадських робіт матері українського активіста

Також Зарема Куламетова зобов'язана виплатити штраф у розмірі 20 тис. рублів як компенсацію «потерпілому» співробітникові поліції.

«Суд» в тимчасово окупованому Криму призначив 250 годин громадських робіт матері активіста Гірая Куламетова – Зарема Куламетовой - за нібито образу поліцейського.

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Як повідомляє в Facebook «Кримська солідарність», Зарема Куламетова приступила до виконання громадських робіт у Старому Криму.

В інформації зазначається, що «Кіровський суд призначив їй 250 годин обов'язкових громадських робіт і штрафу в розмірі 20 тисяч рублів як компенсацію «потерпілому» співробітникові поліції.

«Суд визнав Куламетову винною у публічному образу представника влади (ст. 319 КК). За версією звинувачення, жінка ображала заступника начальника поліції ОМВД Росії по Кіровському району Андрія Рогожина під час затримання її сина. Правоохоронці вважають, що таким чином вона загрожувала життю і здоров'ю Рогожина.

Сама жінка провину повністю заперечує і в суді багато разів говорила про те, що її емоційну поведінку було наслідком провокаційної поведінки силовиків, які відвезли її сина, не повідомивши куди і з якою метою. Вона боялася повторення ситуації з Рінатом Параламовым, якого декількома місяцями раніше відвезли з власного будинку і піддали тортурам та приниженню співробітники ФСБ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 р. в окупованому Криму пройшли затримання кримськотатарських активістів Куламетова і Кемала Сеитьяева, яких звинуватили у поширенні "екстремістської інформації" в соціальних мережах.

Затримані є учасниками серії одиночних пікетів, проведених в Криму 14 жовтня 2017 року проти репресій російських «правоохоронних органів», спрямованих на кримських татар.

«Суд постановив заарештувати Куламетова на 10 діб «за публікацію відеоролика в 2012 році», а Сеитьяева оштрафували на 1000 рублів за збереження пісні в одній з соцмереж.