У Києві з'явились графіті з підписом всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі (фото)

Є підстави вважати, що це не підробка, оскільки, за однією з версій, Бенксі - це британський музикант Роберт Дель Ная, один з учасників групи Massive Attack, яка 26 липня виступала на фестивалі Upark в Києві.

У Києві на стіні однієї із заправних станцій на Подолі з'явилися графіті із підписом всесвітньо відомого англійського вуличного художника Бенксі.

Фотографії свіжих графіті опублікував у себе в Facebook власник мережі заправок Станіслав Луцкович.

"Якщо це не фейк, то тепер ця стіна коштує $1000000", - підписав фото Луцкович.

Щодо достовірності графіті поки нічого не відомо, проте є підстави вважати, що це не підробка. Справа в тому, що навколо біографії художника ходить багато легенд і ніхто достовірно не знає, хто саме ховається під псевдонімом "Бенксі".

Проте за однією з версій, Бенксі - це британський музикант Роберт Дель Ная, один з учасників групи Massive Attack, яка 26 липня виступала на фестивалі Upark в Києві.

Цю теорію підтверджує випадкова обмовка в одному з інтерв'ю друга Дель Ная діджея Goldie.

"Дайте мені округлий шрифт, напишіть їм на футболці Banksy і справу зроблено. Тепер її можна продавати. При всій повазі до Роберта, він блискучий художник, думаю, він перевернув світ мистецтва з ніг на голову", – сказав Goldie.