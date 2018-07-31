До України прибули нові волонтери Корпусу миру США (відео)

Волонтери співпрацюватимуть з організаціями та школами України задля підвищення грамотності та розвитку лідерства у громадах.

В Україну прибули нові 13 американських волонтерів в рамках програми Корпусу миру для розвитку лідерства в українських громадах.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Facebook.

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"Вітаємо в Україні 13 нових волонтерів програми Корпусу миру "Response". Впродовж наступного року ці досвідчені експерти і спеціалісти співпрацюватимуть з організаціями та школами України у сферах підвищення грамотності та розвитку лідерства в громадах", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Корпус миру в Україні було засновано у травні 1992 року відповідно до двосторонньої угоди, підписаної президентом України Леонідом Кравчуком і президентом США Джорджем Бушем-старшим. З 1992 року понад 3 тис. добровольців Корпусу миру працювали в українських громадах.

Програма Корпусу миру в Україні пропонує розвиток практичної англійської мови, посилення навичок організаційного розвитку, управління та роботи з молоддю, відповідно до реформ, що реалізуються українським урядом для ширшої інтеграції у світову спільноту. Волонтерські проекти в українських громадах охоплюють громадянську освіту, заохочення здорового способу життя, профілактику ВІЛ, лідерські тренінги для молоді, семінари з розвитку громад, створення бібліотек і ресурсних центрів, зміцнення спроможності громадських організацій.

Корпус миру фінансується за рахунок коштів американських платників податків. Організація сприяє зміцненню миру і дружби між людьми різних національностей та культур. Впродовж 50 років волонтери Корпусу миру працюють у понад 120 країнах.