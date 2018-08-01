Масове отруєння шаурмою в Києві: з'явилися подробиці, десятки постраждалих

Наразі всі МАФи, в яких постраждалі купували шаурму, зачинені.

У Києві станом на 1 серпня кількість отруєних шаурмою, придбаною у чотирьох різних місцях, зросла до 60 осіб.

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Про це повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби Києва. У всіх постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Зазначається, що 23 людини отруїлися шаурмою, придбаною в МАФі (автопричеп "Купава") біля метро "Дарниця"; 25 - у МАФі біля кафе "Річковий порт" на Поштовій площі; 11 - в МАФі біля супермаркету VARUS на Оболонському проспекті, 20А; одна людина - біля станції метро "Лісова".

Раніше повідомлялося, що до київських лікарень госпіталізували понад 30 осіб з отруєнням після вживання шаурми. Серед постраждалих є й вагітні.

31 липня було відомо про п'ятьох госпіталізованих після вживання шаурми біля станції метро "Дарниця".