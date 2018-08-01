Постраждалу від хімопіку херсонську активістку екстрено перевозять до Києва спецбортом (фото)

Напад на активістку та співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

Активістку і виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк екстрено санітарним бортом перевозять до Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин, оприлюднивши фото літака.

Ці інформацію підтвердили «Громадському» у херсонській лікарні.

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Раніше ЗМІ повідомили, що постраждалу від хімічного опіку Катерину Гандзюк виписали з реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до обласної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Напад на співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.