МНС шукає, чим смердить у трьох районах Києва

Фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та ВАТ “Київгаз” не виявили джерела запаху газової суміші на проспекті Науки у Києві.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, близько 12.00 11 березня до оперативно-диспетчерської служби МНС у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у Голосіївському районі на проспекті Науки у повітрі відчувається специфічний запах газової суміші. З цього питання також зверталися мешканці Печерського та Шевченківського районів.

На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи МНС та аварійні бригади "Київгаз", якими було обстежено територію, прилеглу до вказаного проспекту. Запаху газової суміші та його джерела виявлено не було.

Крім цього, спільними групами МНС у м. Києві та "Київгаз" перевірено газове господарство міста, порушень в роботі газорозподільних систем та газорозподільних пунктів теж не було виявлено.

Працівниками ДАІ дорожньо-транспортних пригод та інших аварій за участю автомобілів з газовими установками не зафіксовано.

Лабораторією "Київгаз" взято проби повітря для проведення досліджень, результати яких планується отримати сьогодні в кінці дня.

Станом на 17.00 11 березня “обстановка стосовно наявності специфічного запаху у повітрі стабілізувалася”.

12 березня працівниками МНС, МВС, "Київгаз", СЕС та екологічної інспекції заплановані перевірки підприємств міста.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у м. Києві.