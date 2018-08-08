Савченко вимагає стягнути одну гривню з прокурора, який порівнював її з російськими армійцями

Таким чином Савченко хоче компенсувати нанесену їй моральну шкоду.

Народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці держперевороту та терактів, подала позов до Деснянського суду Києва про захист честі, гідності та ділової репутації.

Читайте такожСавченко подала до суду позов на Верховну Раду

Згідно з рішенням суду, нардеп позивається проти прокурора Климовича, який заявив що для нього російські військові Александров та Єрофєєв, на яких свого часу поміняли Савченко, є кращими за неї через, те що вони "не здійснюють терористичний акт і вбивства на території власної держави".

Савченко вимагає визнати цю заяву такою, "що не відповідає дійсності і порочать її честь, гідність та ділову репутацію", та видалити її з усіх інтернет-ресурсів, а також "стягнути з відповідача на користь позивачки моральну шкоду у розмірі 1 гривня".

Суддя Деснянського суду Лісницька постановила передати позов на розгляд Солом'янського суду Києва, оскільки відповідач є співробітником Головної військової прокуратури, яка знаходиться у Солом'янському районі столиці.