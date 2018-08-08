Учасниці бойових дій на Донбасі відмовили у вступі на офіцерські курси у Львові через її стать

"Сказали, лише якщо міністр оборони особисто дозволить, тоді дівчат допустять до конкурсу на цю програму", - розповіла Кравченко.

24-річній львів’янці Поліні Кравченко відмовили у вступі на офіцерські курси Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного через те, що вона жінка. Про цю ситуацію вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Кравченко хоче стати командиркою взводу артилерії, для цього львів’янка хоче отримати офіцерське звання за програмою «Здобути офіцерське звання за один рік». Однак їй відмовили у вступі на офіцерські курси.

Як повідомляє медіа-проект «Заборона», Поліна Кравченко служить за контрактом в одній із мотопіхотних бригад, що виконує завдання в зоні військових дій на Донеччині.

"Сказали, лише якщо міністр оборони особисто дозволить, тоді дівчат допустять до конкурсу на цю програму", - розповіла Кравченко.

Т. в.о. начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з морального та психологічного забезпечення Антон Миронович сказав, що наразі ці курси передбачають підготовку командирів для артилерійських та механізованих підрозділів та заявив, що «враховуючи специфіку керуванням механізованими бригадами, дівчатам було відмовлено. Справа тут не в гендерній рівності. Зараз потреби у призначенні жінок на ці посади немає, для них будуть інші спеціальності».

Нагадаємо, що у 2016 році наказом Міноборони для жінок стали доступні понад 100 військових спеціальностей. Тепер жінок можуть призначати на такі посади (крім ДШВ), як командир бойової машини піхоти, кулеметник, механік-водій, навідник та оператор бойової машини, заступник командира розвідгрупи, командир відділення, командир міномета, розвідник, стрілець-снайпер та інші.

Наразі у ЗСУ проходять службу 25 тис. жінок, із яких понад 3 тис. є офіцерками.