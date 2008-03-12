Контролери виявили 16 маршруток, які могли вибухнути будь-якої хвилини

У Донецькій області під час спільного рейду співробітниками Держгірпромнагляду та міліції виявлено 16 маршрутних пасажирських мікроавтобусів, які могли вибухнути будь-якої хвилини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду, в ході рейду було встановлено, що на аварійних "маршрутках" експлуатувалася потенційно небезпечна газобалонна апаратура. Документи на переобладнання автотранспорту виявилися підробленими.

За кожним фактом порушення складено акти, реєстраційні номери машин конфісковані, експлуатація 16 одиниць потенційно небезпечного пасажирського транспорту заборонена.

У теруправлінні нагадали, що в 2007 році у Донецьку, Маріуполі та Ясинуватій сталися три випадки вибуху газових балонів, які експлуатувалися на пасажирському автотранспорті. Ще один вибух "маршрутки" зареєстровано вже у 2008 році у Дружковці. У всіх випадках люди не постраждали, шкоди зазнали лише транспортні засоби та устаткування автозаправних станцій. За висновком експертизи, причиною вибухів у всіх випадках стало грубе порушення правил експлуатації газобалонної апаратури.