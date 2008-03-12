Закордонний паспорт можна буде отримати впродовж одного дня

Міністерство внутрішніх справ України ініціює, починаючи з 23 березня, експеримент з видачі закордонних паспортів впродовж одного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Ігор РЕПЕШКО.

«Спробуємо до 23 березня запропонувати міністрові провести цей експеримент по всій Україні», - сказав він.

За словами І.РЕПЕШКА, цей експеримент розпочнеться, як тільки буде встановлено додаткові вузли державної інформаційної системи реєстрації та обліку (ДІС).

«Якщо наші пропозиції будуть підтримані, будемо вводити експеримент», - додав він.

Стосовно витрат І.РЕПЕШКО зауважив, що зараз виробляються певні тарифи, які чітко вказуватимуть вартість виготовлення паспорта. Крім того, директор департаменту зазначив, що планується 30% загальної суми наданих МВС послуг спрямувати на додаткове придбання таких вузлів.

За словами І.РЕПЕШКА, впродовж двох останніх місяців уже введено у дію чотири вузли місцевого рівня і п’ять автоматизованих робочих місць. Також передбачається за рахунок вищевказаних джерел ввести у дію ще п’ять державних інформаційних систем і шість автоматизованих робочих місць.

Разом з тим, він поінформував, що МВС уже підготовлено й узгоджено з центральними органами влади пропозиції на виготовлення закордонних паспортів на суму 41,9 млн. грн.

Як зауважив І.РЕПЕШКО, з початку цього року до МВС надійшло близько 235 тисяч замовлень на оформлення закордонних паспортів. Він зауважив, що цього року планується видати 1 млн. 200 тис. таких документів, однак основна проблема полягає у недостатній кількості вузлів ДІС. Адже з 2002-го по 2007 рік функціонувало 189 таких вузлів, що становить 25% від потреби, сказав І.РЕПЕШКО.