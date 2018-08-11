"Будуть відмовляти внутрішні органи": адвокат розповів про небезпеку для здоров'я Сенцова

Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що будуть відмовляти внутрішні органи, повідомив адвокат режисера.

Українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже майже три місяці, найближчим часом чекає поступова відмова внутрішніх органів.

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, зазначивши при цьому, що точний прогноз дати неможливо, повідомляє Крим.Реалії.

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«Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що будуть відмовляти внутрішні органи. Третя криза небезпечна тим, що на тлі голодування органи починають потихеньку готуватися до відмови, людині стає погано – що і відбувається з Олегом Сенцовим. Лікарі самі кажуть йому, що наступ четвертої кризи залежить від індивідуальних особливостей організму. Він може статися завтра або через тиждень, або через місяць», – зазначив адвокат.

Керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров додав, що примусове годування не можна назвати рятівним рішенням для Сенцова.

«Примусове годування прирівнюється європейським судом до тортур і чинить негативний вплив на ослаблений організм, незважаючи на потрапляння в нього поживних речовин. Тому тут дуже велике питання, добре це чи погано. Примусове годування не є гарантією спасіння життя Олега Сенцова», – підсумував Захаров.