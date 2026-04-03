У пустелі Австралії виявлено 11-кілометровий 'шрам': він спантеличив вчених

Врешті-решт вчені змогли з'ясувати, хто і коли залишив цю рану.

У пустелі Австралії виявлено загадкову бліду смугу, що простягається на багато кілометрів, і вчені тривалий час ламали голову над розгадкою її походження.

Як пише futura-sciences.com, спелеолог, який шукав входи до печер на рівнині Нуларбор – карстовому регіоні на південному сході Австралії – випадково виявив на супутникових знімках Google Earth довгу світлу смугу, що тягнеться на багато кілометрів. Ця цікава знахідка швидко привернула увагу дослідників, які вирішили з'ясувати джерело загадкового сліду.

Після низки досліджень загадка нарешті була розгадана: шрам виявився слідом торнадо, про що свідчать типові циклоїдальні сліди – характерні вигнуті відбитки, властиві для таких подій.

Потужні вітри торнадо на рівнині Нурлабор буквально роз'їдали поверхню землі, прорізаючи смугу довжиною 11 кілометрів і шириною приблизно від 160 до 250 метрів.

Порівнюючи супутникові знімки, дослідники навіть змогли визначити дату цієї події. Вважається, що торнадо утворилося в період з 16 по 18 листопада 2022 року, як повідомляється в статті, опублікованій у журналі "Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science".

Дослідники припускають, що торнадо мало бути щонайменше EF2 або, можливо, EF3 за розширеною шкалою Фудзіти, щоб залишити такий слід. Якби воно пронеслося по більш населеному району, воно завдало б досить серйозної шкоди. Польові дослідження показали, що торнадо тривало всього близько десяти хвилин, рухаючись із заходу на схід і обертаючись за годинниковою стрілкою.

