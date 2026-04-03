Війна вийшла за межі фронту: Україна і РФ різко наростили далекобійні удари дронами, - ЗМІ

Масові атаки дронів і ракет переносять війну вглиб територій обох країн.

Росія та Україна у березні різко посилили атаки далекобійними безпілотниками та ракетами, переносячи бойові дії далеко за межі лінії фронту. Про це йдеться в новому аналізі організації ACLED, пише Defence Blog.

За словами старшого аналітика Вітольда Ступницького, інтенсивність ударів зростає стабільно і свідчить про свідому ескалацію війни, а не разові сплески активності.

Рекордні атаки і нова тактика Росії

Аналітики зафіксували рекордну атаку Росії – 948 дронів протягом 23–24 березня. Загалом за місяць Росія здійснила понад 3000 ударів (проти 2712 у лютому).

За оцінкою експертів, російська стратегія стала багаторівневою:

нічні масовані атаки виснажують українську ППО;

денні удари використовують утворені прогалини;

ракети цілеспрямовано б’ють по енергетичній інфраструктурі.

Такі дії спрямовані на ослаблення системи протиповітряної оборони України та підготовку до можливих наземних операцій, зокрема на Донеччині та ключових логістичних напрямках.

Україна відповідає ударами вглиб Росії

Українська сторона також суттєво розширила власну кампанію. У березні зафіксовано понад 1400 ударів по території Росії у 27 регіонах – проти 984 у січні.

Як зазначають в ACLED, Україна зміщує фокус із прикордонних військових об’єктів на стратегічні економічні цілі. Зокрема, під удари потрапила нафтова інфраструктура в Ленінградській області – у районах Приморська, Усть-Луги та Кірішів.

За оцінками, ці атаки тимчасово вивели з ладу близько 40% експортних потужностей російської нафти.

Дрони стають головною зброєю війни

Експерти відзначають стрімке зростання ролі дронів з обох боків. Росія нарощує виробництво безпілотників типу Shahed та їх модернізованих версій, тоді як Україна активно масштабує власне виробництво.

Українські удари стають дедалі глибшими – деякі дрони досягають цілей на відстані понад 1000 км. Це стало можливим, зокрема, завдяки системному ураженню російських систем ППО.

Війна переходить у нову фазу

Аналітики наголошують, що далекобійні удари стають ключовим елементом війни. Інфраструктура, енергетика та тилова логістика перетворюються на головні цілі для обох сторін.

Подальшу динаміку ескалації можуть визначити зовнішні фактори – стан західної допомоги Україні, запаси ППО, а також ситуація на світових енергетичних ринках.

Війни переплітаються - чому Іран частіше нагадує Україну

Як повідомляв УНІАН, з кожним тижнем війни в Ірані та Україні все більше переплітаються. Деякі аналітики вважають, що два конфлікти починають зливатися.

Для України цей звʼязок не є новим, адже ще в 2022 році Росія почала використовувати іранські дрони типу "Шахед" для ударів по Україні. Але тепер Москва, як повідомляється, надає Ірану розвідувальні дані. Звʼязок між двома війнами закріпило і турне президента Володимира Зеленського країнами Перської затоки, де він уклав угоди про співпрацю з низкою країн.

Вас також можуть зацікавити новини: