5 способів, якими Трамп може зруйнувати НАТО: Politico назвало найнебезпечніший

США можуть знищити НАТО, формально не виходячи з Альянсу.

Цього тижня президент США Дональд Трамп різко посилив свої погрози на адресу НАТО через відмову союзників приєднатися до війни США проти Ірану, заявивши, що "абсолютно" розглядає можливість виходу з альянсу. Видання Politico поспілкувалося з експертами, юристами та представниками НАТО, які описали можливі варіанти дій Трампа, а також оцінили їх реалістичність і потенційний збиток для НАТО – від найбезпечнішого сценарію до найруйнівнішого.

Сценарій 1. Посилення риторики

Посилення погроз, критики та риторики щодо НАТО буде продовженням того, що Трамп робить зараз.

Кожного разу, коли президент США ставить під сумнів альянс, це "серйозно підриває довіру до оборонної та стримуючої стратегії НАТО", – заявила колишня багаторічна співробітниця НАТО Герлінда Ніхус.

"Якщо ваш супротивник вважає вас паперовим тигром… то, звичайно, це відкрите запрошення Володимиру Путіну і, певною мірою, [голові КНР] Сі Цзіньпіну перевірити альянс", – додала вона.

Сценарій 2. Діяти як перешкода

Трамп також може вирішити ускладнити життя союзникам всередині НАТО, не вдаючись до радикальних заходів. США вже використовували той факт, що всі політичні документи в робочих комітетах НАТО затверджуються одноголосно, щоб блокувати доповіді з більш м’яких питань, таких як зміна клімату та безпека людини, іноді разом з іншими союзниками, заявили два дипломати НАТО.

Вашингтон також міг би завдати більшої шкоди, зупинивши роботу в більш центральних комітетах, таких як ті, що займаються Україною та Росією. США також могли б відмовитися сплачувати внески до загального бюджету НАТО.

Сценарій 3. Виведення американських військ

Вашингтон також може прийняти рішення про виведення своїх військ з Європи. Наразі на континенті дислоковано від 67 500 до 85 000 американських військовослужбовців, розміщених щонайменше на 31 постійній базі та 19 військових об’єктах.

Якщо Трамп виведе максимально допустиму кількість військ – близько 9000 осіб, – це буде досить небезпечно для альянсу, але не катастрофічно, сказав Ед Арнольд, експерт з питань оборони та колишній співробітник НАТО. За його словами, європейські союзники можуть замінити ці війська або забезпечити їх еквівалентними можливостями, такими як ракети великої дальності.

Однак, як стверджував Арнольд, це навряд чи станеться, оскільки Трамп зацікавлений у збереженні військ і військової техніки в Європі, щоб мати можливість швидко розгортатися в таких конфліктах, як війна в Ірані.

Сценарій 4. М'який вихід

Трамп також може поставити альянс на коліна, не виходячи з нього формально. США можуть вийти з чотирирічного циклу військового планування НАТО, який визначає, яке спорядження і скільки військ кожен член повинен виділити альянсу в разі вторгнення:

"Технічно це не вплине на американські військові зобов’язання, але фактично заморозить їх. Це змусить європейців гарячково шукати способи заповнити прогалини, зокрема в таких сферах, як протиповітряна оборона, розвідка та дозаправка в повітрі".

США також можуть бойкотувати зустрічі в НАТО або відкликати свою делегацію. Це буде "дуже руйнівним", сказав Арнольд, оскільки це фактично паралізує роботу альянсу, враховуючи, що він покладається на одностайні рішення.

Трамп також може вийти з об'єднаного командування НАТО – як це зробив у 1966 році президент Франції Шарль де Голль. На практиці це спустошить альянс, сказав Арнольд. З огляду на центральну роль Вашингтона в альянсі, це, ймовірно, означатиме виведення всіх американських військ, приписаних до НАТО, та примусову відставку верховного командувача альянсу, американського генерала Алексуса Грінкевича.

Сценарій 5. Жорсткий вихід

Формальний вихід з НАТО пов'язаний зі складними юридичними перешкодами: щоб домогтися підтримки двох третин Сенату, необхідно задіяти статтю 13 засновницького договору альянсу – процес, що займає рік.

Однак президент США також може в односторонньому порядку вийти з договорів – як він зробив у 2020 році, коли вийшов з договору про відкрите небо щодо взаємного спостереження за повітряними суднами. Суди США можуть спробувати заблокувати це, хоча судова гілка влади часто неохоче втручається у зовнішню політику.

Така перспектива викликає серйозну стурбованість з боку деяких союзників.

"Важко уявити НАТО без участі США, – сказав високопоставлений дипломат НАТО. – Тому це має вплинути на будь-яке подібне рішення, яке Вашингтон прийме чи не прийме.

США і НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо минулого тижня, відображаючи невдоволення Трампа європейськими союзниками, попередив, що після завершення війни в Ірані доведеться переглянути відносини з НАТО.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Дональд Трамп підриває авторитет НАТО своїми постійними погрозами вийти з альянсу.

"Якщо ви щодня ставите під сумнів свою відданість справі, ви її знецінюєте", – сказав Макрон.

