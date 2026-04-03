Іран має достатньо ракет і дронів, щоб 'сіяти хаос' на Близькому Сході, - CNN

Половина пускових установок і тисячі дронів залишаються в строю, попри удари США та Ізраїлю.

Американська розвідка вважає, що Іран зберігає суттєві можливості для ракетних і безпілотних атак, незважаючи на п’ять тижнів інтенсивних ударів з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє CNN із посиланням на поінформовані джерела.

За оцінками, близько половини іранських пускових установок залишаються неушкодженими або придатними до використання, а також зберігається до 50% арсеналу ударних дронів.

Підземні бази і "живучість" арсеналу

Як зазначають джерела, значна частина іранської військової інфраструктури прихована у розгалужених мережах тунелів і печер, що ускладнює її знищення. Частина пускових установок могла бути засипана після ударів, але не знищена.

Іран також активно використовує мобільні платформи запуску, що дозволяє швидко переміщати їх і уникати виявлення.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що можливості Ірану "різко обмежені", а більшість ракетної інфраструктури знищена.

Втім, розвіддані свідчать про більш складну картину: Іран усе ще здатний завдавати ударів і "сіяти хаос у регіоні", як зазначило одне з джерел.

У Пентагон, своєю чергою, наголошують на різкому скороченні кількості атак – приблизно на 90% з початку кампанії.

Загроза для Ормузької протоки

Окреме занепокоєння викликають берегові крилаті ракети Ірану, значна частина яких залишилася неушкодженою. Вони дозволяють Тегерану загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці – одному з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Попри значні втрати флоту, сили Корпусу вартових Ісламської революції зберігають сотні, а можливо й тисячі малих суден і безпілотних катерів.

Швидкої перемоги не буде

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану продовжує зменшуватися, хоча окремі атаки тривають.

Водночас джерела в розвідці сумніваються у швидкому завершенні операції, попри заяви Трампа про можливі строки у 2–3 тижні.

Аналітики зазначають, що США та Ізраїль дедалі частіше атакують входи до підземних баз і техніку для їх відновлення. Однак повне знищення іранського ракетного потенціалу ускладнюється його розосередженістю та глибоким укриттям.

Раніше Іран заявив про таємні арсенали, до яких Трамп не зможе дістатися. За словами представника іранських збройних сил Ебрахіма Зольфагарі, цілі, по яких до сьогодні били американські та ізраїльські військові, насправді не мають особливого значення, оскільки стратегічне військове виробництво нібито розміщене в інших місцях.

Згодом стало відомо, що вналідок авіаудару 2 квітня було зруйновано найбільший міст в Ірані - він з'єднує Тегеран і північну частину країни. Президент США Дональд Трамп повідомив про це у соціальній мережі Truth Social і закликав Іран укласти угоду, "поки не пізно".

