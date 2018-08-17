З днем народження, Кузьма: найкращі хіти легендарного українського співака Андрія Кузьменко (відео)

17 серпня Андрію Кузьменко виповнилося б 50 років.

Кузьма, як його звуть шанувальники і друзі, був одним з видатних музикантів України. Творчість - це те, чим було для музиканта все життя.

До дня народження легендарного українського співака Кузьми, пропонуємо вам згадати найкращі хіти артиста.

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Спи собі сама» 2003 рік

Цей фірмовий український "медляк" став одним з найпопулярніших зразків цього жанру.

«Старі фотографії» 2005 рік

Цей хіт став справжнім гімном ностальгії, а кліп продовжує набирати перегляди на Youtube.

«Кинули» 2009 рік

Злий політичний коментар - ще один жанр, в якому Кузьменко виявляв себе дуже охоче.

«Маршрутка» 2011 рік

Цей хіт став веселою народною скаргою на український громадський транспорт.

«Мам»2012 рік

Пісня «мам» стала легендою, яку Кузьма присвятив мамі. У цій пісні Кузьма вибачався перед своєю мамою за постійні роз'їзди і те, що пройшла вже 43-тя осінь його життя.

«Дельфіни» 2015 рік

«Дельфіни» - останній кліп, в якому знявся Кузьма. Офіційна прем'єра ролика відбулася за день до смерті артиста (2 лютого 2015 року).