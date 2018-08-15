"Виступаю там, де платять гроші": Київський театр гастролює в окупованому Криму - ЗМІ (відео)

Керівник театру, який представився Валерієм, заявив, що виступає там, де платять гроші.

Київський театр юного глядача гастролює в окупованому Криму, зараз його актори виступають у селищі Щолкіне.

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Їх помітили журналісти "Крим.Реалії" під час зйомок сюжету про туристичний сезон на окупованому півострові. Їм вдалося отримати пояснення від Валерія, який представився керівником театру.

"Лобода там і Повалій сидять у Росії, їх вважають ворогами. Я не вважаю так. Я взагалі вважаю, що нафіг мені це треба. Патріотизму у мене до цього всього немає. Розумієш? Виступаю там, де платять гроші. Мені Порошенко не заплатить, розумієш. Я там шукаю, де платять гроші", - заявив він.

Раніше учасники театру «Квартет І» заявили, що не збираються приїжджати з гастролями в окупований Крим, оскільки побоюються можливих санкцій з боку України.